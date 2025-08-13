"Вони застрягли і їх знищують": Трегубов про просування РФ у напрямку Добропілля

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Трегубов зазначив, що не варто ні применшувати, ні перебільшувати загрозу.

"Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян", - пояснив Трегубов.

За його словами, причиною просування ворога стала нестача особового складу в українських підрозділах. Він зазначив , що там не було танків, лише кілька малих піхотних груп.

Трегубов зазначив, що вони просочилися повз українські позиції

"Сталось це тому, що там не вистачало людей. Тобто, на момент просування росіян ми мали недостатню кількість людей, щоб їх виявити й знищити", - додав речник.