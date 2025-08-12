ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський повідомив "хороші новини" та розповів, що сталось біля Добропілля

Добропілля, Вівторок 12 серпня 2025 20:03
UA EN RU
Зеленський повідомив "хороші новини" та розповів, що сталось біля Добропілля Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

На Сумщині українські сили звільнили шість окупованих населених пунктів та вийшли на кордон у двох точках. Тим часом під Добропіллям російські групи просунулися на кілька кілометрів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що зранку він заслухав доповіді командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону. Запорізька область. Зберігаємо позиції", - пояснив президент.

Він також згадав про ситуацію в Луганській області. Зеленський зауважив, що не уточнюватиме, які підрозділи, і де саме, бо заходи ще тривають, але українські військові, за його словами, просунулися на один кілометр вглиб позицій противника.

Щодо ситуації на Харківському напрямку президент прокоментував коротко.

"Харківський напрямок - стоїмо", - зазначив він.

Що відбулось біля Добропілля

Найскладніша ситуація, за словами Зеленського, наразі в напрямку Краматорську.

"Добропілля-Краматорськ. Що там відбулося? Групи “рускіх” просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла", - наголосив він.

Як пояснив президент, до 15 серпня росіяни хочуть сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з американським президентом Трампом.

"Особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає", - зауважив він.

Ситуація у Добропіллі

Нагадаємо, що напередодні DeepState заявило, що російська армія мала значне просування в районі Добропілля.

Однак в ОСУВ "Дніпро" пояснили, що противник постійно змінює прийоми і способи застосування військ. Окрім цього, за даними військових, ворог також використовує перевагу в чисельності та не зважаючи на значні втрати намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.

Наразі ситуація на даній ділянці фронту залишається складною.

Зауважимо, що РБК-Україна пояснювало, де знаходиться Добропілля і чим воно важливе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Добропілля Війна Росії проти України
Новини
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
ЗСУ зупиняють просування росіян на Добропільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа