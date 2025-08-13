ua en ru
"Ставка Путіна" провалюється. ЗСУ нівелюють прорив Росії під Добропіллям, - ЦПД

Середа 13 серпня 2025 17:15
"Ставка Путіна" провалюється. ЗСУ нівелюють прорив Росії під Добропіллям, - ЦПД Ілюстративне фото: українські захисники відбивають наступ РФ під Добропіллям (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники допомагають нівелювати інформаційну та військову складові російського "прориву" в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram.

"Інформаційна складова російських військових дій у Донецькій області з проривом, на яку робив ставку Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) перед зустріччю з Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.), а також військова складова, зусиллями Сил оборони поступово нівелюється", - зазначив Коваленко.

Наступ РФ під Добропіллям

Нагадаємо, кілька днів тому в мережі з'явилася інформація про те, що російські окупанти прорвали українську оборону в районі Добропілля і просунулися на 12 кілометрів у глибину української території.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов наголосив, що на цю територію прорвалися тільки малі групи окупантів по кілька осіб.

При цьому джерело РБК-Україна у військових колах розповіло, що це не прорив, а скоріше просочування, яке відбувалося майже тиждень.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що ситуація під Добропіллям важка, але не критична.

Більш детально про те, що відбувається на фронті в Донецькій області, - в матеріалі РБК-Україна.

До речі, такі події на фронті відбуваються прямо перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа на Алясці. Вона запланована на 15 серпня.

