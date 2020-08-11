Ситуация в Беларуси после выборов: что происходит в стране

Ситуация в Беларуси усложняется после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской. На белорусских предприятиях начинаются массовые забастовки и протесты, что сейчас происходит в стране - в материале РБК-Украина.

В Минске остановили синюю ветку метро

В Беларуси остановили синюю ветку метро. На станций метро "Купальская" парень с плакатом стал на рельсы, таким образом он преградил движение. На его плакате написано "хватит убивать и калечить людей".

Фото: парень на рельсах (скриншот видео)

Польша готова быть посредником

Министерство иностранных дел Польши заявило, что страна готова стать посредником между властью и оппозицией Беларуси. Тем временем, белорусская оппозиция создает "комитет национального спасения".

Национальная забастовка

Во многих городах Беларуси сейчас забастовки на предприятиях. Сейчас остановилась работа на "Гродно Азот", Жабинковском сахарном заводе, минском электротехническом заводе им. Козлова, РУП Белэнергосетьпроект, в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, на минском электротехническом заводе им. Козлова.

Кроме того, бастует 4-й троллейбусный парк - водители отказываются выходить на работу во вторую смену после информации о ранении водителя автобуса.

По последним данным, ОМОН разогнал людей, собравшихся возле электротехнического завода им. Козлова , чтобы поддержать бастующих. Задержаны минимум два человека.

Фото: протесты в Беларуси (twitter.com)

Автомобили, которые блокируют транспорт, будут изыматься у владельцев

Следственный комитет Беларуси назвал "орудиями преступления" автомобили, которые используются для блокирования транспорта. Они будут изыматься у владельцев и признаваться вещественными доказательствами.

Кроме того, СК Беларуси в обращении к гражданам призвал быть благоразумными и предупреждал об уголовной ответственности.

Тихановская после отъезда из Беларуси призывает граждан не выходить на протест

После отъезда в Литву главная оппонентка действующей власти Светлана Тихановская опубликовала два видеообращения. В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, а во втором - просила белорусов не выходить на акции протеста.

В Беларуси третий день не работает интернет

Белорусы жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям и мессенджерам, а также к поисковым системам. Также пользователи из других стран не могут зайти на официальные страницы госорганов или медиа. Сейчас главными источниками инфорамации о событиях в Беларуси являются Telegram-каналы изданий "NЕХТА", "Наша Нива", "Белсат".

Реакция мира

Еврокомиссия выражает сомнения, что выборы в Беларуси выражают мнение большинства. Главы МИД всех стран ЕС рассмотрят введение санкций.

Глава Европарламента Жозеп Боррель на своей странице в Twitter написал, что жестокие репрессии и аресты мирных демонстрантов в Беларуси должны остановиться.

"Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и справедливые выборы, ЕС готовит общую реакцию стран-членов относительно событий в Беларуси", - написал он.

Тем временем, Министерство иностранных дел Германии призывает белорусские власти немедленно отпустить демонстрантов.

Третий день протестов в Беларуси

В день выборов президента в стране начались массовые протесты, но ситуация усилились после объявления результатов выборов - выиграл действующий президент Александр Лукашенко. После этого во всех регионах Беларуси начались массовые протесты, которые уже вторую ночь разгоняет ОМОН. По последним данным, в ходе протестов погибли двое человек, десятки пострадали и тысячи задержали.

Напомним, по официальным данным, за два дня на протестах в Беларуси задержали более 2 тысяч человек.

Отметим, что сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и поехала в Литву.