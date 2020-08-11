В Беларуси составили более 100 протоколов на задержанных демонстрантов

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

По каким статьям выписали протоколы пока неизвестно

В Беларуси составили более 100 административных протоколов в отношении задержанных участников акций протеста. В отношении скольких именно человек составлены протоколы пока неизвестно.

Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что соответствующая информация об административных протоколах размещена на стенде суда Московского района Минска.

"Дела по задержанным во время акций рассматриваются прямо в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - ред.) на Окрестина. Обычно указывается время рассмотрения, статья, которую вменяют человеку, его данные, а также данные судьи. На этот раз указаны только судьи... Другой информации нет", - сообщает издание.

По предварительной информации, составлено более 100 протоколов. При этом по отношению к одному лицу может быть составлено два протокола.

"С целью оперативного и безопасного рассмотрения дел организовано выездное судебное заседание", - сообщили в суде.

Также пока неизвестно по каким именно статьям составлены протоколы.

Напомним, в Беларуси с 9 августа после выборов президента продолжаются протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями и столкновениями между демонстрантами и правоохранителями.

Как писало РБК-Украина, в ночь с 9 на 10 августа правоохранители задержали около 3 тысяч демонстрантов.

Еще около 2 тысячи участников протестов задержали в ночь с 10 на 11 августа.

Также сообщалось, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.