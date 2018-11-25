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Ситуация на Азове: Украина требует срочного созыва Совбеза ООН

Новости » Политика    25.11.2018 - 22:59
Ситуация на Азове: Украина требует срочного созыва Совбеза ООН
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Посол Украины при ООН уже обратился к председательствующей стране

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Украина обратилась с требованием немедленно созвать Совбез ООН из-за ситуации в азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геращенко в Facebook.

Геращенко рассказала, что посол Украины при ООН Владимир Ельчеменко по поручению президента Украины уже обратился к КНР, которая является председательствующей страной.

"Мы имеем прямую вооруженную агрессию РФ против Украины. Атакуют наш морской простор", - добавила Геращенко.

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на украинские корабли ранены 6 членов экипажей. Отмечается, что восторженно малый артиллерийский бронекатер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу", которые буксируются.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, что сложилась из-за действий России.

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