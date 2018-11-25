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Ситуація на Азові: Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН

Новини » Політика    25.11.2018 - 22:59
Ситуація на Азові: Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Посол України при ООН вже звернувся до головуючої країни

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна звернулась з вимогою негайно скликати Радбез ООН через ситуацію в азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геращенко в Facebook.

Геращенко розповіла, що посол України при ООН Володимир Єльчеменко за дорученням президента України вже звернувся до КНР, яка є головуючою країною.

"Ми маємо пряму збройну агресію РФ проти України. Атакують наш морський простір", - додала Геращенко.

Раніше повідомлялось, що внаслідок атаки РФ на українські кораблі поранені 6 членів екіпажів. Зазначається, що захоплено малий артилерійський бронекатер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії. 

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Новини України Азовское мореООН
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