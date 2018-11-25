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Ситуація на Азові: прокуратури Південного регіону та зони ООС підняті по тривозі

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 21:47
Ситуація на Азові: прокуратури Південного регіону та зони ООС підняті по тривозі
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Правоохоронці розслідують акт ведення агресивної війни Російською Федерацією

Через ситуацію на Азовському морі військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора Юрія Луценка в Facebook.

За словами Луценка, наразі правоохоронці зареєстрували та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією за ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Луценко також додав, що здійснений прикордонним кораблем РФ таран рейдового буксиру “Яни Капу” та захоплення катерів ВМС України підпадає під ознаки акту агресії відповідно до статті 3 Резолюції Генасамблеї ООН: акт агресії - це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави.

"Відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, яка склалася через дії Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія захопила три корабля ВМС України - захоплені два бронекатери і рейдовий буксир.

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