Ситуация на Азове: в МИД Украины началось экстренное заседание

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В настоящее время работает кризисный штаб

В МИД Украины началось экстренное заседание по поводу ситуации в Азовском море. Об этом РБК-Украина сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко

"Примерно 20 минут назад началось экстренное заседание МИД относительно наших событий и реагирования на ситуацию, которая сложилась в Азовском море. Сейчас работает кризисный штаб",- заявила Зеленко.

По ее словам министр Павел Климкин пока не принимает участия в заседании.

"Президент также не принимает участия, насколько мы понимаем, он созвал военный кабинет",- добавила она.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ПАСЕ сообщил, что действия РФ срывают мирные процессы в Минске. Также он обратился к Совету ЕС и ОБСЕ для обсуждения укрепления санкций.

Как сообщало РБК-Украина, Россия захватила три корабля ВМС Украины - захвачены два бронекатера и рейдовый буксир.