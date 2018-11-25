Ситуація на Азові: в МЗС України почалось екстрене засідання

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В даний час працює кризовий штаб

В МЗС Украïни розпочалось екстрене засiдання з приводу ситуацiї в Азовському морі. Про це РБК-Україна повідомила речник МЗС Катерина Зеленко

"Приблизно 20 хвилин тому розпочалось екстрене засідання МЗС щодо наших подій і реагування на ситуацію, яка склалась в Азовському морі. Зараз працює кризовий штаб",- заявила Зеленко.

За її словами міністр Павло Клімкін поки не приймає участі в засіданні

"Президент також не приймає участі, наскільки ми розуміємо він скликав військовий кабінет",- додала вона.

Раніше повідомлялось, що голова української делегації в ПАРЄ повідомив, що дії РФ зривають мирні процеси в Мінську. Також він звернувся до Ради ЄС та ОБСЄ для обговорення зміцнення санкцій.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія захопила три корабля ВМС України - захоплені два бронекатери і рейдовий буксир.