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Ситуація на Азові: в МЗС України почалось екстрене засідання

Новини » Політика    25.11.2018 - 22:45
Ситуація на Азові: в МЗС України почалось екстрене засідання
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В даний час працює кризовий штаб

В МЗС Украïни розпочалось екстрене засiдання  з приводу ситуацiї в Азовському морі. Про це РБК-Україна повідомила речник МЗС Катерина Зеленко

"Приблизно 20 хвилин тому розпочалось екстрене засідання МЗС щодо наших подій і реагування на ситуацію, яка склалась в Азовському морі. Зараз працює кризовий штаб",- заявила Зеленко.

За її словами міністр Павло Клімкін поки не приймає участі в засіданні

"Президент також не приймає участі, наскільки ми розуміємо він скликав військовий кабінет",- додала вона.

Раніше повідомлялось, що голова української делегації в ПАРЄ повідомив, що дії РФ зривають мирні процеси в МінськуТакож він звернувся до Ради ЄС та ОБСЄ для обговорення зміцнення санкцій.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія захопила три корабля ВМС України - захоплені два бронекатери і рейдовий буксир.

 

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