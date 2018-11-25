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Ситуация на Азове: действия РФ срывают мирные процессы в Минске, - Арьев

Новости » Политика    25.11.2018 - 22:28
Ситуация на Азове: действия РФ срывают мирные процессы в Минске, - Арьев
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ариев также обратился к Совету ЕС и ОБСЕ к обсуждению укрепление санкций

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Ариев заявил, что агрессивные действия РФ в Азовском море срывают мирные процессы в Минску. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ариева в Twitter.

"Россия резко подняла напряжение в Азовском море, атакуя украинские военно-морские судна. Эта акция, а также поддержка незаконных выборов на оккупированном Донбассе, приводит к срыву мирного процесса в Минске", - сообщил Ариев.

Также он обратился к Совету ЕС и ОБСЕ для обсуждения укрепления санкций.

Ранее сообщалось, что прокуратуры Южного региона и зоны ООС подняты по тревоге. Сейчас правоохранители зарегистрировали и проводятся неотложные следственные действия относительно акта ведение агрессивной войны Российской Федерацией по ст. 437 УК украины (Планирование, подготовка, розв'увязки и ведение агрессивной войны).

Как сообщало РБК-Украина, Россия захватила три корабля ВМС Украины - захвачены два бронекатера и рейдовый буксир.

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