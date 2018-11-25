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Ситуация на Азове: МИД Литвы осудил действия РФ

Новости » Политика    25.11.2018 - 22:09
Ситуация на Азове: МИД Литвы осудил действия РФ
Фото: Линас Линкявичюс (flickr.com U2017EE Estonian Presidency)

Линкявичус назвал действия РФ актом агрессии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус осудил агрессивные действия России в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лінкявічуса в Twitter.

Глава МИД Литвы назвал действия РФ актом агрессии и заявил, что они подрывают безопасность всего региона.

"Решительно осуждаю переход России к физическому блокированию Керченского пролива и тарана украинского судна. Это не может быть квалифицированно иначе, чем акт агрессии и еще одно вопиющее нарушение международного морского права. Такие действия подрывают безопасность всего региона", - сообщил Лінкявічус.

Ранее сообщалось, что прокуратури Южного региона и зоны ООС подняты по тревоге. Сейчас правоохранители зарегистрировали и проводятся неотложные следственные действия относительно акта ведение агрессивной войны Российской Федерацией по ст. 437 УК украины (Планирование, подготовка, розв'увязки и ведение агрессивной войны).

Как сообщало РБК-Украина, Россия захватила три корабля ВМС Украины - захвачены два бронекатера и рейдовый буксир.

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