Ситуація на Азові: МЗС Литви осудив дії РФ

Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com U2017EE Estonian Presidency)

Лінкявічус назвав дії РФ актом агресії

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус осудив агресивні дії Росії в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лінкявічуса у Twitter.

Глава МЗС Литви назвав дії РФ актом агресії та заявив, що вони підривають безпеку усього регіону.

"Рішуче засуджую перехід Росії до фізичного блокування Керченської протоки і тарану українського судна. Це не може бути кваліфіковано інакше, ніж акт агресії і ще одне кричуще порушення міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку всього регіону", - повідомив Лінкявічус.

Раніше повідомлялось, що прокуратури Південного регіону та зони ООС підняті по тривозі. Наразі правоохоронці зареєстрували та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією за ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Як повідомляло РБК-Україна, Росія захопила три корабля ВМС України - захоплені два бронекатери і рейдовий буксир.