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Ситуація на Азові: дії РФ зривають мирні процеси в Мінську, - Арієв

Новини » Політика    25.11.2018 - 22:28
Ситуація на Азові: дії РФ зривають мирні процеси в Мінську, - Арієв
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Арієв також звернувся до Ради ЄС й ОБСЄ щодо обговорення зміцнення санкцій

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Арієв заявив, що агресивні дії РФ в Азовському морі зривають мирні процеси в Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арієва в Twitter.

"Росія різко підняла напругу в Азовському морі, атакуючи українські військово-морські судна. Ця акція, а також підтримка незаконних виборів на окупованому Донбасі, призводить до зриву мирного процесу в Мінську", - повідомив Арієв.

Також він звернувся до Ради ЄС та ОБСЄ для обговорення зміцнення санкцій.

Раніше повідомлялось, що прокуратури Південного регіону та зони ООС підняті по тривозі. Наразі правоохоронці зареєстрували та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією за ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Як повідомляло РБК-Україна, Росія захопила три корабля ВМС України - захоплені два бронекатери і рейдовий буксир.

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