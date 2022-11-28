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Системи Patriot будуть значно ефективнішими, якщо їх розмістити в Україні, - польський євродепутат

Фото: системи Patriot будуть значно ефективнішими, якщо їх розмістити в Україні (patriot-missile.science/howstuffworks.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ефективність систем протиповітряної оборони Patriot, які Німеччина хоче передати Польщі, буде набагато вищою, якщо їх розмістити в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського євродепутата від партії "Право і справедливість" Йоахіма Брудзінського в ефірі RMF FM.

"Це фантастична ідея, щоб Patriot поїхали в Україну. Українці експлуатують набагато складніші ракетні комплекси, ніж німецькі Patriot 1980-х років", - сказав він.

Брудзінський зазначив, що ефективність систем ППО буде набагато більшою, якщо їх розмістити в Україні. Він вважає, що занепокоєння з приводу здатності українців керувати системою є "відірваними від реальності".

"Будь-яка допомога НАТО є необхідною і доцільною для Польщі. Ми багато місяців просимо німецьку сторону підтримати Україну реальними справами замість побитих касок Бундесверу, замість символічної допомоги - двох карет швидкої допомоги. Це в інтересах всієї європейської спільноти і всієї Організації Північноатлантичного договору", - сказав він.

Нагадаємо, що після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.

При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.

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