Системи Patriot будуть значно ефективнішими, якщо їх розмістити в Україні, - польський євродепутат

Ефективність систем протиповітряної оборони Patriot, які Німеччина хоче передати Польщі, буде набагато вищою, якщо їх розмістити в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польського євродепутата від партії "Право і справедливість" Йоахіма Брудзінського в ефірі RMF FM .

"Це фантастична ідея, щоб Patriot поїхали в Україну. Українці експлуатують набагато складніші ракетні комплекси, ніж німецькі Patriot 1980-х років", - сказав він.

Брудзінський зазначив, що ефективність систем ППО буде набагато більшою, якщо їх розмістити в Україні. Він вважає, що занепокоєння з приводу здатності українців керувати системою є "відірваними від реальності".

"Будь-яка допомога НАТО є необхідною і доцільною для Польщі. Ми багато місяців просимо німецьку сторону підтримати Україну реальними справами замість побитих касок Бундесверу, замість символічної допомоги - двох карет швидкої допомоги. Це в інтересах всієї європейської спільноти і всієї Організації Північноатлантичного договору", - сказав він.