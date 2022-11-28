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Системы Patriot будут значительно эффективнее, если их разместить в Украине, - польский евродепутат

Фото: системы Patriot будут значительно эффективнее, если их разместить в Украине (patriot-missile.science/howstuffworks.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Эффективность систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия хочет передать Польше, будет гораздо выше, если их разместить в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского евродепутата от партии "Право и справедливость" Йоахима Брудзинского в эфире RMF FM.

"Это фантастическая идея, чтобы Patriot поехали в Украину. Украинцы эксплуатируют гораздо более сложные ракетные комплексы, чем немецкие Patriot 1980-х годов", - сказал он.

Брудзинский отметил, что эффективность систем ПВО будет гораздо больше, если их разместить в Украине. Он считает, что обеспокоенность по поводу способности украинцев управлять системой "оторвана от реальности".

"Любая помощь НАТО необходима и целесообразна для Польши. Мы много месяцев просим немецкую сторону поддержать Украину реальными делами вместо избитых касок Бундесвера, вместо символической помощи - двух карет скорой помощи. Это в интересах всего европейского сообщества и всей Организации Североатлантического договора", - сказал он.

Напомним, что после падения ракеты в Польше власти Германии предложили передать систему ПВО Patriot, чтобы разместить ее на украинско-польской границе.

При этом Польша попросила Германию предоставить Patriot Украине, чтобы защитить небо от ракет. Однако Германия отметила, что данные системы ПВО предназначены только для стран-членов НАТО.

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