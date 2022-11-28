Системы Patriot будут значительно эффективнее, если их разместить в Украине, - польский евродепутат

Эффективность систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия хочет передать Польше, будет гораздо выше, если их разместить в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польского евродепутата от партии "Право и справедливость" Йоахима Брудзинского в эфире RMF FM .

"Это фантастическая идея, чтобы Patriot поехали в Украину. Украинцы эксплуатируют гораздо более сложные ракетные комплексы, чем немецкие Patriot 1980-х годов", - сказал он.

Брудзинский отметил, что эффективность систем ПВО будет гораздо больше, если их разместить в Украине. Он считает, что обеспокоенность по поводу способности украинцев управлять системой "оторвана от реальности".

"Любая помощь НАТО необходима и целесообразна для Польши. Мы много месяцев просим немецкую сторону поддержать Украину реальными делами вместо избитых касок Бундесвера, вместо символической помощи - двух карет скорой помощи. Это в интересах всего европейского сообщества и всей Организации Североатлантического договора", - сказал он.