Сирський зробив заяву про загрозу з Білорусі

Генерал нагадав про останні дані української розвідки, які озвучував президент Володимир Зеленський. Йдеться про загрозу російської операції з боку Білорусі.

"Можлива операція на півночі реальна. Ми знаємо дані, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій із півночі", - сказав Сирський.

Він звернув увагу, що в разі, якщо ворог реалізує такі плани, фронт збільшиться.

Що говорив Зеленський

Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Генштабом ЗСУ, Головним управлінням розвідки Міноборони України, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України розповів про те, що Росія розглядає нові операції, у рамках яких вона хоче використовувати територію Білорусі.

За словами голови української держави, такі операції можуть бути спрямовані як проти України, так і проти однієї з країн НАТО.

Президент зазначав, що в планах ворога є операція за Чернігівсько-Київським напрямком.