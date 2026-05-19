Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сирський зробив заяву про загрозу з Білорусі

20:43 19.05.2026 Вт
2 хв
Генерал розповів про плани росіян і чи реальна загроза
aimg Іван Носальський
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росіяни розглядають можливість проведення операції проти України з території Білорусі. Ворог може вести підготовку до таких дій.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Мілітарному" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал нагадав про останні дані української розвідки, які озвучував президент Володимир Зеленський. Йдеться про загрозу російської операції з боку Білорусі.

"Можлива операція на півночі реальна. Ми знаємо дані, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій із півночі", - сказав Сирський.

Він звернув увагу, що в разі, якщо ворог реалізує такі плани, фронт збільшиться.

Що говорив Зеленський

Нагадаємо, 15 травня президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з Генштабом ЗСУ, Головним управлінням розвідки Міноборони України, Службою зовнішньої розвідки та Службою безпеки України розповів про те, що Росія розглядає нові операції, у рамках яких вона хоче використовувати територію Білорусі.

За словами голови української держави, такі операції можуть бути спрямовані як проти України, так і проти однієї з країн НАТО.

Президент зазначав, що в планах ворога є операція за Чернігівсько-Київським напрямком.

Буквально через кілька днів після цього Білорусь і Росія почали спільні ядерні навчання.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, росіяни за допомогою таких дій хочуть домогтися відразу трьох цілей.

Російська ФедераціяБілорусьВійська РФВійна в УкраїніОлександр Сирський