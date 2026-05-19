Сырский сделал заявление об угрозе из Беларуси

Генерал напомнил о последних данных украинской разведки, которые озвучивал президент Владимир Зеленский. Речь идет об угрозе российской операции со стороны Беларуси.

"Возможная операция на севере реальна. Мы знаем данные, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера", - сказал Сырский.

Он обратил внимание, что в случае, если враг реализует такие планы, фронт увеличится.

Что говорил Зеленский

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с Генштабом ВСУ, Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины рассказал о том, что Россия рассматривает новые операции, в рамках которых она хочет использовать территорию Беларуси.

По словам главы украинского государства, такие операции могут быть направлены как против Украины, так и против одной из стран НАТО.

Президент отмечал, что в планах врага есть операция по Черниговско-Киевскому направлению.