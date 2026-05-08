Сирський заявив про активізацію ворога та скупчення сил РФ під Покровськом

Найгарячіші точки фронту

За словами Сирчького, наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу.

Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, використовуючи кількісну перевагу в живій силі.

Окрім Покровська, висока інтенсивність бойових дій фіксується на Куп’янському, Костянтинівському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.

Також активні дії противника спостерігаються на ділянках поблизу державного кордону з Російською Федерацією.

Заява Головнокомандувача

Олександр Сирський підкреслив, що противник не просто атакує, а здійснює передислокацію підрозділів для посилення наступального потенціалу.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ", - зазначив Головком.