Сырский заявил об активизации врага и скоплении сил РФ под Покровском

Самые горячие точки фронта

По словам Сырчького, сейчас Покровское направление является наиболее критическим участком, где враг сосредоточил группировку численностью около 106 тысяч личного состава.

Оккупанты пытаются давить на украинскую оборону, используя количественное преимущество в живой силе.

Кроме Покровска, высокая интенсивность боевых действий фиксируется на Купянском, Константиновском, Очеретинском и Александровском направлениях.

Также активные действия противника наблюдаются на участках вблизи государственной границы с Российской Федерацией.

Заявление Главнокомандующего

Александр Сырский подчеркнул, что противник не просто атакует, а осуществляет передислокацию подразделений для усиления наступательного потенциала.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Противник активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск", - отметил Главком.