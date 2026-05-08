Сирський заявив про активізацію ворога та скупчення сил РФ під Покровськом

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступ майже на всіх напрямках та проводять масштабне перегрупування своїх сил.

Найгарячіші точки фронту За словами Сирчького, наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу. Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, використовуючи кількісну перевагу в живій силі. Окрім Покровська, висока інтенсивність бойових дій фіксується на Куп’янському, Костянтинівському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також активні дії противника спостерігаються на ділянках поблизу державного кордону з Російською Федерацією. Заява Головнокомандувача Олександр Сирський підкреслив, що противник не просто атакує, а здійснює передислокацію підрозділів для посилення наступального потенціалу. "Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ", - зазначив Головком.