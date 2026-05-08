Сирський заявив про активізацію ворога та скупчення сил РФ під Покровськом

19:22 08.05.2026 Пт
2 хв
Головком повідомив про максимальну концентрацію сил ворога
aimg Сергій Козачук
Сирський заявив про активізацію ворога та скупчення сил РФ під Покровськом Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com/zelenskyy.official)
Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські війська активізували наступ майже на всіх напрямках та проводять масштабне перегрупування своїх сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Найгарячіші точки фронту

За словами Сирчького, наразі Покровський напрямок є найбільш критичною ділянкою, де ворог зосередив угруповання чисельністю близько 106 тисяч особового складу.

Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, використовуючи кількісну перевагу в живій силі.

Окрім Покровська, висока інтенсивність бойових дій фіксується на Куп’янському, Костянтинівському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.

Також активні дії противника спостерігаються на ділянках поблизу державного кордону з Російською Федерацією.

Заява Головнокомандувача

Олександр Сирський підкреслив, що противник не просто атакує, а здійснює передислокацію підрозділів для посилення наступального потенціалу.

"Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ", - зазначив Головком.

Ситуація в Покровську

Нагадаємо, раніше у Збройних силах України повідомили, що командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку координаційних нарад для посилення оборони Покровської агломерації та синхронізації дій підрозділів на найбільш складних ділянках.

Також повідомлялося, що окупанти намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська. Кінцевою метою ворога на цьому етапі є створення умов для подальшого просування у напрямку населеного пункту Шевченко.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що партизани руху "АТЕШ" провели успішну диверсію у Свердловській області РФ, знищивши телекомунікаційне обладнання ключової вишки зв'язку. Це спричинило значні проблеми з логістикою та залишило частину окупаційних військ на Покровському напрямку без стабільного постачання та координації.

Зеленський про "перемир'я" 9 травня: завтра залежить від того, що ми почуємо сьогодні
