Главная » Новости » Война в Украине

Сырский заявил об активизации врага и скоплении сил РФ под Покровском

19:22 08.05.2026 Пт
2 мин
Главком сообщил о максимальной концентрации сил врага
aimg Сергей Козачук
Сырский заявил об активизации врага и скоплении сил РФ под Покровском Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/zelenskyy.official)
Ситуация на фронте остается крайне напряженной. Российские войска активизировали наступление почти на всех направлениях и проводят масштабную перегруппировку своих сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Самые горячие точки фронта

По словам Сырчького, сейчас Покровское направление является наиболее критическим участком, где враг сосредоточил группировку численностью около 106 тысяч личного состава.

Оккупанты пытаются давить на украинскую оборону, используя количественное преимущество в живой силе.

Кроме Покровска, высокая интенсивность боевых действий фиксируется на Купянском, Константиновском, Очеретинском и Александровском направлениях.

Также активные действия противника наблюдаются на участках вблизи государственной границы с Российской Федерацией.

Заявление Главнокомандующего

Александр Сырский подчеркнул, что противник не просто атакует, а осуществляет передислокацию подразделений для усиления наступательного потенциала.

"Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Противник активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск", - отметил Главком.

Ситуация в Покровске

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд координационных совещаний для усиления обороны Покровской агломерации и синхронизации действий подразделений на наиболее сложных участках.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска. Конечной целью врага на этом этапе является создание условий для дальнейшего продвижения в направлении населенного пункта Шевченко.

Кроме этого, недавно стало известно, что партизаны движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в Свердловской области РФ, уничтожив телекоммуникационное оборудование ключевой вышки связи. Это повлекло значительные проблемы с логистикой и оставило часть оккупационных войск на Покровском направлении без стабильного снабжения и координации.

Покровск Вооруженные силы Украины Александр Сырский Война в Украине
Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня
