Зачищено шість пунктів: Сирський розповів, як ЗСУ зрізають Добропільський виступ

"Моя особлива увага – тим ділянкам фронту, де найважче. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі", - написав він.

Сирський зазначив, що попри чисельну перевагу росіян, задіяні на напрямку підрозділи ЗСУ та Національної гвардії України вже зачистили шість населених пунктів та ліквідували сотні російських солдатів.

"Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання - ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", - написав генерал.

Сирський додав, що дуже результативно відпрацювали в операційній зоні окремого територіального угруповання "Донецьк" підрозділи новостворених армійських корпусів. Вони прийняли свої смуги відповідальності та знищують росіян.