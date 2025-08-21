Зачищено шість пунктів: Сирський розповів, як ЗСУ зрізають Добропільський виступ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок. Зокрема він побував у підрозділах, які проводять стабілізаційні дії на так званому Добропільському виступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сирського.
"Моя особлива увага – тим ділянкам фронту, де найважче. Відпрацював на виїзді на Покровському напрямку, зокрема в тих органах військового управління, корпусах і бригадах, які проводять стабілізаційні дії на Добропільському виступі", - написав він.
Сирський зазначив, що попри чисельну перевагу росіян, задіяні на напрямку підрозділи ЗСУ та Національної гвардії України вже зачистили шість населених пунктів та ліквідували сотні російських солдатів.
"Заслухав доповіді командирів щодо особливостей оперативної обстановки, проблемних питань та потреб підрозділів. Віддав відповідні розпорядження для посилення стійкості оборони. Ключове завдання - ефективно реагувати на зміни ворожої тактики, але максимально зберігати життя захисників України", - написав генерал.
Сирський додав, що дуже результативно відпрацювали в операційній зоні окремого територіального угруповання "Донецьк" підрозділи новостворених армійських корпусів. Вони прийняли свої смуги відповідальності та знищують росіян.
Нагадаємо, що 11 серпня аналітичний проект DeepState заявив про прорив армії РФ у районі Добропілля. За даними аналітиків, ворог підійшов до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.
В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро" підтвердили, що на цьому напрямку ворог намагається діяти малими групами, використовуючи чисельну перевагу та обхід першої лінії оборони. Однак останніми днями українські захисники відновили низку раніше втрачених позицій.
Пізніше у Генштабі повідомили, що у період з 4 по 16 серпня у Донецькій області було зачищено кілька населених пунктів – Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський також заявив, що ворог намагався розвинути успіх біля Добропілля, скориставшись складною місцевістю та відсутністю суцільної лінії фронту. Проте після перекидання українських підрозділів "переможний настрій" росіян змінився на відчай.
Більше подробиць про ситуацію навколо Добропілля – читайте у матеріалі РБК-Україна "Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія".