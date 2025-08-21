Зачистили шесть пунктов: Сырский рассказал, как ВСУ срезают Добропольский выступ

"Мое особое внимание - тем участкам фронта, где тяжелее всего. Отработал на выезде на Покровском направлении, в частности в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе", - написал он.

Сырский отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, задействованные на направлении подразделения ВСУ и Национальной гвардии Украины уже зачистили шесть населенных пунктов и ликвидировали сотни российских солдат.

"Заслушал доклады командиров об особенностях оперативной обстановки, проблемных вопросах и потребностях подразделений. Отдал соответствующие распоряжения для усиления устойчивости обороны. Ключевая задача - эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизнь защитников Украины", - написал генерал.

Сырский добавил, что очень результативно отработали в операционной зоне отдельной территориальной группировки "Донецк" подразделения вновь созданных армейских корпусов. Они приняли свои полосы ответственности и уничтожают россиян.