Сирський відреагував на звільнення Федорова

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", - заявив головком, натякаючи на брифінг глави МО Михайла Федорова у столиці 16 липня.

На цьому тлі Сирський пообіцяв, що зробить все можливе, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.

На його переконання, для цього українцям та владі потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!", - підсумував Сирський.