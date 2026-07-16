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Сирський відреагував на звільнення Федорова

15:34 16.07.2026 Чт
1 хв
Головком ЗСУ публічно звернувся до міністра оборони
aimg Юлія Капітонова
Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (Getty Images)

Український народ і влада повинні сконцентруватися на війні та ефективній стратегії, яка забезпечить перемогу над Росією, а не на внутрішніх дискусіях.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", - заявив головком, натякаючи на брифінг глави МО Михайла Федорова у столиці 16 липня.

На цьому тлі Сирський пообіцяв, що зробить все можливе, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.

На його переконання, для цього українцям та владі потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!", - підсумував Сирський.

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Михайло ФедоровВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський