Сырский отреагировал на увольнение Федорова

Украинский народ и власть должны сконцентрироваться на войне и эффективной стратегии, которая обеспечит победу над Россией, а не на внутренних дискуссиях.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения", - заявил главком, намекая на брифинг главы МО Михаила Федорова в столице 16 июля.
На этом фоне Сырский пообещал, что сделает все возможное, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине.
По его убеждению, для этого украинцам и власти нужно сосредоточиться на войне и эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.
"Благодарю Михаила Федорова за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!", - подытожил Сырский.
К слову, ранее РБК-Украина писало, что Федоров предлагал Зеленскому заменить Сырского и Гнатова.
Кроме того, мы сообщали, какую должность президент предлагал действующему главе МО.
Более того, стало известно, что ЕС ждет от Зеленского объяснений из-за отставки Федорова.