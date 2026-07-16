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Сырский отреагировал на увольнение Федорова

15:34 16.07.2026 Чт
1 мин
Главком ВСУ публично обратился к министру обороны
aimg Юлия Капитонова
Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)

Украинский народ и власть должны сконцентрироваться на войне и эффективной стратегии, которая обеспечит победу над Россией, а не на внутренних дискуссиях.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видения, приниматься решения", - заявил главком, намекая на брифинг главы МО Михаила Федорова в столице 16 июля.

На этом фоне Сырский пообещал, что сделает все возможное, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине.

По его убеждению, для этого украинцам и власти нужно сосредоточиться на войне и эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты.

"Благодарю Михаила Федорова за работу в должности Министра обороны Украины. Желаю ему и дальше оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!", - подытожил Сырский.

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