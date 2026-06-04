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Сирський ухвалив жорсткі рішення через погану підготовку мобілізованих

14:00 04.06.2026 Чт
2 хв
Головком наголосив, що недоторканних немає
aimg Валерій Ульяненко
Сирський ухвалив жорсткі рішення через погану підготовку мобілізованих Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
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В Україні вісім військових частин втратили право самостійно готувати новобранців за підсумками травневих перевірок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, у травні було проінспектувано 72 військові частини, які мали дозвіл проводити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) на власній базі.

"За підсумками контролю ухвалено низку управлінських рішень, зокрема й жорстких. Вісім військових частин втратили право на самостійне проведення базової підготовки. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови та зміст підготовки новобранців", - зазначив Сирський.

Генерал підкреслив, що в питанні якості підготовки "недоторканних немає", і додав, що якість підготовки військовослужбовців має "відповідати єдиним високим стандартам". За його словами, визначальним чинником залишається людський.

"Там, де командири дбають про підлеглих, покращують побутові умови, розвивають навчальну базу, де інструктори супроводжують новобранців і підтримують постійний зворотний зв’язок, - там вища якість підготовки та менше випадків самовільного залишення частин", - заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що у війську планують посилити рівень психологічної підготовки та впровадити додаткові заходи для профілактики СЗЧ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку масштабної реформи ЗСУ. За його словами, вже з 2026 року для окремих категорій військових можуть запровадити механізм демобілізації.

Водночас в Україні модернізують систему підготовки майбутніх офіцерів у військових вишах. Нині триває вступна кампанія до закладів вищої військової освіти, де офіцерів запасу навчатимуть за оновленими програмами.

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