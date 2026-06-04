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Сырский принял жесткие решения из-за плохой подготовки мобилизованных

14:00 04.06.2026 Чт
2 мин
Главком подчеркнул, что неприкасаемых нет
aimg Валерий Ульяненко
Сырский принял жесткие решения из-за плохой подготовки мобилизованных Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
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В Украине восемь воинских частей потеряли право самостоятельно готовить новобранцев по итогам майских проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, в мае было проинспектировано 72 воинские части, которые имели разрешение проводить базовую общевойсковую подготовку (БОВП) на собственной базе.

"По итогам контроля принят ряд управленческих решений, в том числе и жестких. Восемь воинских частей потеряли право на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев", - отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что в вопросе качества подготовки "неприкасаемых нет", и добавил, что качество подготовки военнослужащих должно "соответствовать единым высоким стандартам". По его словам, определяющим фактором остается человеческий.

"Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, - там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей", - заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что в армии планируют усилить уровень психологической подготовки и внедрить дополнительные меры для профилактики СЗЧ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке масштабной реформы ВСУ. По его словам, уже с 2026 года для отдельных категорий военных могут ввести механизм демобилизации.

В то же время в Украине модернизируют систему подготовки будущих офицеров в военных вузах. Сейчас идет вступительная кампания в учреждения высшего военного образования, где офицеров запаса будут обучать по обновленным программам.

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