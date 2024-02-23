Сирський та Умєров зустрілися з сенаторами США, обговорили зміни на полі бою

Як уточнили в оборонному відомстві, від американської сторони на зустрічі 23 лютого були лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, сенатори Джек Рід з Род-Айленда, Майкл Беннет з Колорадо, Річард Блюменталеь з Коннектикуту та Меггі Хассан з Нью-Гемпшира, які увійшли до складу двопартійної делегації Конгресу США.

Зазначається, що головком генерал-полковник Сирський ознайомив американських сенаторів "з ситуацією на полі бою, змінами, які сталися останнім часом, першочерговими потребами у озброєнні та баченням того, що потрібно для перемоги".

За словами Умєрова, під час бесіди сенатори "прямо запитали, чи виграє Україна у війні з Росією".

"Немає сумніву, що ми переможемо ворога; це була моя і Головнокомандувача відповідь. Але для наближення перемоги ми повинні вчасно і в повному обсязі отримати суттєву військову підтримку від наших партнерів, - сказав міністр.

Умєров також пояснив сенаторам, на скільки відчутними є будь-які затримки з наданням військової допомоги Україні. Глава МОУ також наголосив, що нестачу боєприпасів та військового обладнання одразу відчувають бійці Сил оборони на передовій.

"Питання, які ставили сенатори мені та генералові Сирському, чітко вказують на їх глибоке розуміння ситуації в Україні та готовність зупинити російську агресію. Вдячний за таку тверду відданість підтримці України", - зазначив міністр.

Зустріч глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача Олександра Сирського з сенаторами США 23 лютого (фото: t.me/ministry_of_defense_ua)

Візит делегації сенаторів до України та бесіда з Зеленським

Раніше сьогодні повідомлялося, що лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер прибув до України у п'ятницю, 23 лютого. Американську делегацію супроводжувала посол США в Україні Бріджит Брінкс. Президент Володимир Зеленський під час розмови з лідером більшості в Сенаті США Чаком Шумером розповів про ситуацію на полі бою.

Як заявив президент, те, яку зброю мають українські військові впливає на результат росіян на полі бою.

Затримка з допомогою США

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.