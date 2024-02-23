Сырский и Умеров встретились с сенаторами США, обсудили изменения на поле боя

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели встречу с делегацией сенаторов США, в ходе которой обсудили текущую ситуацию на поле боя, последние изменения на театре военных действий, потребности Сил обороны в вооружении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Как уточнили в оборонном ведомстве, от американской стороны на встрече 23 февраля были вошедшие в состав в Сенате Чак Шумер, сенаторы Джек Рид из Род-Айленда, Майкл Беннет из Колорадо, Ричард Блюменталеь из Коннектикута и Мэгги Хассан из Нью-Гэмпшира. Двухпартийной делегации Конгресса США.
Отмечается, что главком генерал-полковник Сырский ознакомил американских сенаторов "с ситуацией на поле боя, произошедшими в последнее время изменениями, первоочередными потребностями в вооружении и видением того, что нужно для победы".
По словам Умерова, в ходе беседы сенаторы "прямо спросили, выиграет ли Украина в войне с Россией".
"Несомненно, что мы победим врага; это был мой и Главнокомандующий ответ. Но для приближения победы мы должны вовремя и в полном объеме получить существенную военную поддержку от наших партнеров, - сказал министр.
Умеров также объяснил сенаторам, насколько ощутимы любые задержки с оказанием военной помощи Украине. Глава МОУ также отметил, что нехватку боеприпасов и военного оборудования сразу ощущают бойцы Сил обороны на передовой.
"Вопросы, которые ставили сенаторы мне и генералу Сырскому, четко указывают на их глубокое понимание ситуации в Украине и готовность остановить российскую агрессию. Благодарен за столь твердую приверженность поддержке Украины", - отметил министр.
Встреча главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего Александра Сырского с сенаторами США 23 февраля (фото: t.me/ministry_of_defense_ru)
Ранее сегодня сообщалось, что лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер прибыл в Украину в пятницу, 23 февраля. Американскую делегацию сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринкс. Президент Владимир Зеленский во время разговора с лидером большинства в Сенате США Чаком Шумером рассказал о ситуации на поле боя.
Как заявил президент, то, какое оружие имеют украинские военные, влияет на результат россиян на поле боя.
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
Тем не менее Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.
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