Сирський та Умєров обговорили ситуацію на фронті з командувачем ЗС США в Європі

Головнокомандувач ЗСУ поінформував колегу про обстановку на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України. Також командувачі обговорили аспекти посилення складових протиповітряної оборони України.

"Подякував генералу Каволі особисто та усім партнерам з країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі визволення української землі від російських окупантів", - написав Сирський.

Візит американських сенаторів в Україну

В п'ятницю, 23 лютого, в Україну прибув лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер з делегацією сенаторів. Американську делегацію супроводжувала посол США в Україні Бріджит Брінкс.

Під час зустрічі з Шумером, президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою.

Сирський та Умєров також провели зустріч з делегацією сенаторів США, під час якої обговорили поточну ситуацію на полі бою, останні зміни на театрі воєнних дій та потреби Сил оборони в озброєнні.

Затримка з оборонною допомогою США

13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 61 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.

Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого, що вкотре відтермінувало надання допомоги США для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.