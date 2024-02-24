Сырский и Умеров обсудили ситуацию на фронте с командующим ВС США в Европе

Главнокомандующий ВСУ проинформировал коллегу об обстановке на фронте и первоочередных потребностях Вооруженных Сил Украины. Также командующие обсудили аспекты усиления составляющих противовоздушной обороны Украины.

"Поблагодарил генерала Каволи лично и всех партнеров из стран-членов НАТО за помощь и активное взаимодействие в деле освобождения украинской земли от российских оккупантов", - написал Сырский.

Визит американских сенаторов в Украину

В пятницу, 23 февраля, в Украину прибыл лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер с делегацией сенаторов. Американскую делегацию сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринкс.

Во время встречи с Шумером, президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя.

Сырский и Умеров также провели встречу с делегацией сенаторов США, во время которой обсудили текущую ситуацию на поле боя, последние изменения на театре военных действий и потребности Сил обороны в вооружении.

Задержка с оборонной помощью США

13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 61 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должна одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Однако 16 февраля спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался вынести документ на голосование.

Конгрессмены ушли на каникулы до 28 февраля, что в очередной раз отсрочило предоставление помощи США для ВСУ.

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