ua en ru
Сб, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський та Умєров обговорили ситуацію на фронті з командувачем ЗС США в Європі

Субота 24 лютого 2024 01:16
UA EN RU
Сирський та Умєров обговорили ситуацію на фронті з командувачем ЗС США в Європі Фото: командувач Збройних сил США в Європі Крістофер Каволі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сирського.

Головнокомандувач ЗСУ поінформував колегу про обстановку на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України. Також командувачі обговорили аспекти посилення складових протиповітряної оборони України.

"Подякував генералу Каволі особисто та усім партнерам з країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі визволення української землі від російських окупантів", - написав Сирський.

Візит американських сенаторів в Україну

В п'ятницю, 23 лютого, в Україну прибув лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер з делегацією сенаторів. Американську делегацію супроводжувала посол США в Україні Бріджит Брінкс.

Під час зустрічі з Шумером, президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою.

Сирський та Умєров також провели зустріч з делегацією сенаторів США, під час якої обговорили поточну ситуацію на полі бою, останні зміни на театрі воєнних дій та потреби Сил оборони в озброєнні.

Затримка з оборонною допомогою США

13 лютого Сенат США схвалив законопроект з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 61 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Однак 16 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився винести документ на голосування.

Конгресмени пішли на канікули до 28 лютого, що вкотре відтермінувало надання допомоги США для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Сирський
NEWS
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
Вже другий. ЗСУ збили над Азовським морем ще один російський А-50
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів