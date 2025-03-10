Сирський про СБС: ураження ворога дронами зросло на 22%, FPV-дрони та бомбери найефективніші

За його словами, дрони не лише утримують фронт, а й допомагають просувати його вперед, знищуючи ворожу техніку та особовий склад.

"Безпілотні системи стали одним із найважливіших елементів війни, які зберігають життя наших воїнів", - заявив він.

Сирський зазначив, що у лютому кількість уражених і знищених цілей зросла на 22% у порівнянні з січнем, а найбільш ефективними засобами залишаються FPV-дрони та бомбери мультироторного типу.

Він також підкреслив важливість обміну досвідом між командирами підрозділів, зокрема "Мадяра" і "Ахіллеса", чий внесок сприяє покращенню роботи безпілотних сил по всій лінії фронту.

Окрему увагу командувач приділив необхідності впровадження єдиного стандарту роботи безпілотних систем у ЗСУ для ефективнішої координації підрозділів. Водночас він визнав, що Росія активно переймає український досвід та розвиває власні технології, зокрема дрони з оптоволоконним управлінням.

"Ми не маємо права відставати від ворога в технологічній війні та повинні зміцнюватися за рахунок власних ресурсів", – наголосив Сирський.

Наприкінці наради він визначив завдання щодо комплектування підрозділів Сил БпС особовим складом та оголосив про нагородження найкращих військовослужбовців.

Сили безпілотних систем

Варто нагадати, що Україна стала першою країною, яка створила новітній рід військ - Сили безпілотних систем. 25 червня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про створення СБС.

Згодом він підписав закон, який передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.