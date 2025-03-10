Сырский о СБС: поражение врага дронами выросло на 22%, FPV-дроны и бомберы самые эффективные

По его словам, дроны не только удерживают фронт, но и помогают продвигать его вперед, уничтожая вражескую технику и личный состав.

"Беспилотные системы стали одним из важнейших элементов войны, которые сохраняют жизни наших воинов", - заявил он.

Сырский отметил, что в феврале количество пораженных и уничтоженных целей выросло на 22% по сравнению с январем, а наиболее эффективными средствами остаются FPV-дроны и бомберы мультироторного типа.

Он также подчеркнул важность обмена опытом между командирами подразделений, в частности "Мадьяра" и "Ахиллеса", чей вклад способствует улучшению работы беспилотных сил по всей линии фронта.

Отдельное внимание командующий уделил необходимости внедрения единого стандарта работы беспилотных систем в ВСУ для более эффективной координации подразделений. В то же время он признал, что Россия активно перенимает украинский опыт и развивает собственные технологии, в частности дроны с оптоволоконным управлением.

"Мы не имеем права отставать от врага в технологической войне и должны укрепляться за счет собственных ресурсов", - подчеркнул Сырский.

В конце совещания он определил задачи по комплектованию подразделений Сил БПС личным составом и объявил о награждении лучших военнослужащих.

Силы беспилотных систем

Стоит напомнить, что Украина стала первой страной, которая создала новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС.

Впоследствии он подписал закон, который предусматривает включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.