Сырский о СБС: поражение врага дронами выросло на 22%, FPV-дроны и бомберы самые эффективные

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам развития беспилотных систем. Обсудили ключевое значение дронов в современной войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
По его словам, дроны не только удерживают фронт, но и помогают продвигать его вперед, уничтожая вражескую технику и личный состав.
"Беспилотные системы стали одним из важнейших элементов войны, которые сохраняют жизни наших воинов", - заявил он.
Сырский отметил, что в феврале количество пораженных и уничтоженных целей выросло на 22% по сравнению с январем, а наиболее эффективными средствами остаются FPV-дроны и бомберы мультироторного типа.
Он также подчеркнул важность обмена опытом между командирами подразделений, в частности "Мадьяра" и "Ахиллеса", чей вклад способствует улучшению работы беспилотных сил по всей линии фронта.
Отдельное внимание командующий уделил необходимости внедрения единого стандарта работы беспилотных систем в ВСУ для более эффективной координации подразделений. В то же время он признал, что Россия активно перенимает украинский опыт и развивает собственные технологии, в частности дроны с оптоволоконным управлением.
"Мы не имеем права отставать от врага в технологической войне и должны укрепляться за счет собственных ресурсов", - подчеркнул Сырский.
В конце совещания он определил задачи по комплектованию подразделений Сил БПС личным составом и объявил о награждении лучших военнослужащих.
Стоит напомнить, что Украина стала первой страной, которая создала новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о создании СБС.
Впоследствии он подписал закон, который предусматривает включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины.
Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.
Недавно он рассказал, что Украина располагает лазерным оружием, которое называется "Тризуб". Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров
Недавно стало известно, что в Украине запускают революционный проект "Линия дронов". Он кардинально усилит украинские бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника.
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