Сили безпілотних систем включили до ЗСУ: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №11507 та Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Президент підписав законопроект №11507, який передбачає включення до окремих родів сил Збройних сил України нової структури - Сил безпілотних систем", - повідомив Железняк.

Зазначається, що проект закону розроблено з метою нарощення спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування.

Реалізація проекту Закону буде здійснена в межах коштів Державного бюджету України, передбачених Міністерству оборони України на відповідний рік.