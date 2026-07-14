Сирський розкрив втрати РФ на один захоплений квадратний кілометр Донеччини

За словами Сирського, він зустрівся з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

На цьому тлі головком ЗСУ розповів американському колезі про оперативну ситуацію на полі бою.

"Українські воїни докладають всіх зусиль, щоб зробити кожен крок ворога максимально дорогим і виснажливим для нього. Відтак, до прикладу, в Донецькій області російська армія втрачає понад 400 солдатів, щоб захопити 1 квадратний кілометр території", - заявив Сирський.

Він також наголосив, що Україна повинна перехопити стратегічну ініціативу, тому вдається до активної оборони.

Головком зауважив, що відбувається успішне зниження наступального потенціалу ворога та обмеження його можливостей завдавати масовані ракетно-авіаційні удари.

З цієї метою ЗСУ завдають ударів по об’єктах російського воєнно-промислового комплексу на дистанціях до 2 тис. км.

"Також в рамках Middle Strike знищуємо логістичну мережу росіян на відстані до 200-300 км від лінії фронту. Це теж має позначитись на полі бою", - додав Сирський.