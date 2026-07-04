В Україні масштабують успішний експеримент із порятунку поранених на фронті, - Сирський
Наземні роботизовані комплекси, захищені підземні стабілізаційні пункти та повна цифровізація стають головними пріоритетами для порятунку життів українських військових на фронті.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Facebook.
Пріоритети фронтової медицини
За словами головнокомандувача, сучасна війна докорінно змінює вимоги до медичного забезпечення. Ситуація на полі бою, де ворог створює 15-20-кілометрові "кіл-зони", а FPV-дрони постійно загрожують логістиці, вимагає нових рішень.
"Фронтова медицина має бути максимально автономною, захищеною, роботизованою та цифровізованою", - наголосив Сирський.
Під час щомісячної наради з питань військової медицини було визначено три ключові напрямки розвитку системи:
- розвиток евакуації із застосуванням безпілотних і роботизованих систем
- створення захищених підземних стабілізаційних пунктів
- цифровізація процесів обліку, управління та надання медичної допомоги
Створення нових медінституцій
Окремо Сирський відзначив успішність експерименту зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які вже застосовують наземні роботизовані комплекси (НРК) для евакуації поранених.
Наступним кроком стане масштабне розширення цієї практики на вищий структурний рівень.
"Наступний крок- створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу. Це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу та значно підвищить оперативність евакуації й надання допомоги", - заявив головнокомандувач.
Останні заяви Сирського
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ розповів, що у червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч безпілотників типу Shahed та інших БПЛА цього класу.
За його словами, Росія запускає дедалі більше дронів, а Україна через це розгортає багаторівневу систему їх перехоплення, де ключову роль відіграють дрони-перехоплювачі, турелі та авіація.
Також раніше Олександр Сирський підняв ще одне з найочікуваніших питань серед військових - звільнення зі служби. Він наголосив, що реформа демобілізації має враховувати всі ризики, які можуть виникнути під час її впровадження, та чітко назвав головну умову, без якої звільнення з армії не запрацює.