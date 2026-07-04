В Україні масштабують успішний експеримент із порятунку поранених на фронті, - Сирський

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Facebook .

"Наступний крок- створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу. Це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу та значно підвищить оперативність евакуації й надання допомоги", - заявив головнокомандувач.

Окремо Сирський відзначив успішність експерименту зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу , які вже застосовують наземні роботизовані комплекси (НРК) для евакуації поранених.

Під час щомісячної наради з питань військової медицини було визначено три ключові напрямки розвитку системи:

За словами головнокомандувача, сучасна війна докорінно змінює вимоги до медичного забезпечення . Ситуація на полі бою, де ворог створює 15-20-кілометрові "кіл-зони", а FPV-дрони постійно загрожують логістиці, вимагає нових рішень.

Останні заяви Сирського

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ розповів, що у червні Сили оборони знищили майже 5 тисяч безпілотників типу Shahed та інших БПЛА цього класу.

За його словами, Росія запускає дедалі більше дронів, а Україна через це розгортає багаторівневу систему їх перехоплення, де ключову роль відіграють дрони-перехоплювачі, турелі та авіація.

Також раніше Олександр Сирський підняв ще одне з найочікуваніших питань серед військових - звільнення зі служби. Він наголосив, що реформа демобілізації має враховувати всі ризики, які можуть виникнути під час її впровадження, та чітко назвав головну умову, без якої звільнення з армії не запрацює.