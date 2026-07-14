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Сырский раскрыл потери РФ на один захваченный квадратный километр Донбасса

10:09 14.07.2026 Вт
2 мин
Главком также рассказал о новых успехах Сил обороны Украины
aimg Юлия Капитонова
Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)

В Донецкой области российские войска теряют более 400 своих солдат, чтобы оккупировать всего один квадратный километр территории.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам Сырского, он встретился с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

На этом фоне главком ВСУ рассказал американскому коллеге об оперативной ситуации на поле боя.

"Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогим и изнурительным для него. Следовательно, к примеру, в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории", - заявил Сырский.

Он также подчеркнул, что Украина должна перехватить стратегическую инициативу, поэтому прибегает к активной обороне.

Главком отметил, что происходит успешное снижение наступательного потенциала врага и ограничение его возможностей наносить массированные ракетно-авиационные удары.

С этой целью ВСУ наносят удары по объектах российского военно-промышленного комплекса на дистанциях до 2 тыс. км.

"Также в рамках Middle Strike уничтожаем логистическую сеть россиян на расстоянии до 200-300 км от линии фронта. Это тоже должно сказаться на поле боя", - добавил Сырский.

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