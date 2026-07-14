Сырский раскрыл потери РФ на один захваченный квадратный километр Донбасса

В Донецкой области российские войска теряют более 400 своих солдат, чтобы оккупировать всего один квадратный километр территории.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По словам Сырского, он встретился с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
На этом фоне главком ВСУ рассказал американскому коллеге об оперативной ситуации на поле боя.
"Украинские воины прилагают все усилия, чтобы сделать каждый шаг врага максимально дорогим и изнурительным для него. Следовательно, к примеру, в Донецкой области российская армия теряет более 400 солдат, чтобы захватить 1 квадратный километр территории", - заявил Сырский.
Он также подчеркнул, что Украина должна перехватить стратегическую инициативу, поэтому прибегает к активной обороне.
Главком отметил, что происходит успешное снижение наступательного потенциала врага и ограничение его возможностей наносить массированные ракетно-авиационные удары.
С этой целью ВСУ наносят удары по объектах российского военно-промышленного комплекса на дистанциях до 2 тыс. км.
"Также в рамках Middle Strike уничтожаем логистическую сеть россиян на расстоянии до 200-300 км от линии фронта. Это тоже должно сказаться на поле боя", - добавил Сырский.
К слову, недавно РБК-Украина писала, что Сырский объявил о провале масштабного наступления России.
Кроме того, он подвел итоги ударов ВСУ по армии РФ за июнь 2026 года.
Также стало известно, что в Украине масштабируется успешный эксперимент по спасению раненых на фронте.