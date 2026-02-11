Сырский раскрыл тактику ВСУ, дающую результат на фронте

Украинские военные продолжают удерживать ключевые рубежи на юге и востоке, несмотря на активные попытки врага перехватить инициативу.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Ситуация на направлениях

Главком провел работу на командных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей, где вместе с командирами ДШВ и штурмовых полков проанализировал состояние дел на переднем крае.

Он отметил, что противник действует агрессивно, однако Силы обороны дают достойный отпор.

"Наша цель - удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", - подчеркнул Сырский.

Обеспечение и логистика

Во время встречи также обсудили критические потребности подразделений, в частности ремонт техники и быструю эвакуацию раненых. По словам Главнокомандующего, управление войсками в условиях высокой интенсивности боев требует максимальной слаженности.

"Откровенно обсудили проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. Отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей наших воинов", - добавил он.