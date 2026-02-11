ua en ru
Сырский раскрыл тактику ВСУ, дающую результат на фронте

Украина, Среда 11 февраля 2026 21:30
UA EN RU
Сырский раскрыл тактику ВСУ, дающую результат на фронте Фото: главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергей Козачук

Украинские военные продолжают удерживать ключевые рубежи на юге и востоке, несмотря на активные попытки врага перехватить инициативу.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Читайте также: Украинские дроны уничтожают врага быстрее, чем РФ мобилизует: Сырский назвал цифры за январь

Ситуация на направлениях

Главком провел работу на командных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей, где вместе с командирами ДШВ и штурмовых полков проанализировал состояние дел на переднем крае.

Он отметил, что противник действует агрессивно, однако Силы обороны дают достойный отпор.

"Наша цель - удерживать российского агрессора в постоянном напряжении, наносить ему потери, не допускать его продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат", - подчеркнул Сырский.

Обеспечение и логистика

Во время встречи также обсудили критические потребности подразделений, в частности ремонт техники и быструю эвакуацию раненых. По словам Главнокомандующего, управление войсками в условиях высокой интенсивности боев требует максимальной слаженности.

"Откровенно обсудили проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. Отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей наших воинов", - добавил он.

Резервы РФ и ответ ВСУ

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что РФ подтягивает резервы на востоке, из-за чего ВСУ делают ставку на дроны и роботизированную логистику.

Также мы писали, что Главнокомандующий анонсировал переход Украины к наступательным операциям, поскольку, по его словам, сугубо в обороне победу одержать невозможно.

Кроме того, Сирский подвел итоги прошлого года, отметив, что ВСУ провели три успешные наступательные операции, две из которых состоялись на территории России.

Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
