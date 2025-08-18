Сирський розкрив плани Росії на фронті: де ворог планує наступати

Росія концентрує сили на кількох напрямках та готується до нових наступальних дій. Наразі ситуація залишається складною.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ситуація на фронті наразі дійсно складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії", - сказав він.

За його словами, зараз противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.

"Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Тобто це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії", - пояснив головнокомандувач.

Запорізький напрямок

За словами Сирського, на Запорізькому напрямку наразі тривають дії невисокої інтенсивності.

"Але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Ви ж пам'ятаєте, що Курська операція якраз зірвала їхні плани", - додав він.

Головнокомандувач нагадав, що росіяни перекидали війська із Запорізької області у Курщину, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію.

Щодо цілей ворога на цьому напрямку, Сирський зазначив: "Мета - прорив нашої оборони і просування вглиб території. Їхня ціль, звісно - вся область".

Інші напрямки

Сирський підкреслив, що Росія не обмежується лише двома напрямками. "Тобто плани і пріоритети росіян на найближчий час - це Запорізький і Покровський напрямки? - Імовірно, ще буде Новопавлівський напрямок. І активно ведуться дії на Лиманському напрямку - там також росіяни намагаються досягти успіхів, але там бойові дії мають менший масштаб", - зазначив він.