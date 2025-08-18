Сырский раскрыл планы России на фронте: где враг планирует наступать

Россия концентрирует силы на нескольких направлениях и готовится к новым наступательным действиям. Сейчас ситуация остается сложной.

Об этом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сказал в интервью РБК-Украина .

"Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России", - сказал он.

По его словам, сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях.

"Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - пояснил главнокомандующий.

Запорожское направление

По словам Сырского, на Запорожском направлении сейчас продолжаются действия невысокой интенсивности.

"Но реализуя цели и указания Путина, оккупанты пытаются нанести также и там мощный удар, который планировался еще год назад. Вы же помните, что Курская операция как раз сорвала их планы", - добавил он.

Главнокомандующий напомнил, что россияне перебрасывали войска из Запорожской области в Курскую область, в частности 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

Относительно целей врага на этом направлении, Сырский отметил: "Цель - прорыв нашей обороны и продвижение вглубь территории. Их цель, конечно - вся область".

Другие направления

Сырский подчеркнул, что Россия не ограничивается только двумя направлениями. "То есть планы и приоритеты россиян на ближайшее время - это Запорожское и Покровское направления? - Вероятно, еще будет Новопавловское направление. И активно ведутся действия на Лиманском направлении - там также россияне пытаются достичь успехов, но там боевые действия имеют меньший масштаб", - отметил он.