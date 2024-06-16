Зеленський заявив, що F-16 надійдуть в Україну найближчим часом

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", - зазначив він.

За словами президента, окремо говорили і про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", - зазначив глава держави.

F-16 для України

Україні вже 2024 року можуть передати 14 винищувачів F-16.

При цьому передбачається, що частина з переданих Україні винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. Вони залишаться в центрах, де використовуватимуться для підготовки наших пілотів та авіаційного персоналу.

Днями повідомлялося, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.