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Сирський у річницю війни: вірю, що скоро дамо асиметричну відповідь окупанту і в повітрі

Київ, Субота 24 лютого 2024 09:43
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Сирський у річницю війни: вірю, що скоро дамо асиметричну відповідь окупанту і в повітрі Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна найближчим часом зможе дати відповідь російським окупантам і в повітрі. Збитих ворожих літаків буде більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

Відповідну заяву Сирський зробив у другу річницю загарбницької війни Росії проти України.

"Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе", - зазначив головнокомандувач.

Він нагадав, що за два роки Україна досягла помітних успіхів, звільнивши північ та Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також очищуючи Чорне море від російського флоту.

Сирський подякував захисникам та захисницям України, медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу нашій державі.

"Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина - це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є - життя українського воїна", - додав він.

Друга річниця війни

За роки тому 24 лютого російський режим розпочав повномасштабну війну проти України. Сьогодні у день другої річниці до Києва прибули низка західних лідерів, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єри Італії та Бельгії Джорджія Мелоні і Александр Де Кроо.

Також вчора, 23 лютого, до України прибули прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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