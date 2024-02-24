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Сырский в годовщину войны: верю, что скоро дадим ассиметричный ответ оккупанту и в воздухе

Киев, Суббота 24 февраля 2024 09:43
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Сырский в годовщину войны: верю, что скоро дадим ассиметричный ответ оккупанту и в воздухе Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина в ближайшее время сможет дать ответ российским оккупантам и в воздухе. Сбитых вражеских самолетов будет больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Соответствующее заявление Сырский сделал во вторую годовщину захватнической войны России против Украины.

"Верю, что в ближайшее время мы дадим асимметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное", - отметил главнокомандующий.

Он напомнил, что за два года Украина достигла заметных успехов, освободив север и Харьковскую область, часть Херсонской области, остров Змеиный, а также очищая Черное море от российского флота.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц Украины, медиков, спасателей, волонтеров, а также партнеров за помощь нашему государству.

"Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина - это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, впрочем, самое ценное, что у нас есть - жизнь украинского воина", - добавил он.

Вторая годовщина войны

За годы тому назад 24 февраля российский режим начал полномасштабную войну против Украины. Сегодня в день второй годовщины в Киев прибыли ряд западных лидеров, в частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьеры Италии и Бельгии Джорджия Мэлони и Александр Де Кроо.

Также вчера, 23 февраля, в Украину прибыли премьер Дании Мэтте Фредериксен и лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Каким будет третий год войны для Украины и к чему готовиться - читайте в материале РБК-Украина.

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