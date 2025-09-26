UA

Війна в Україні

Сирський: РФ на фронті витрачає удвічі більше снарядів, але ЗСУ переважає точністю ударів

Фото: Олександр Сирський (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Кава, Ростислав Шаправський

Ситуація на фронті залишається складною. Противник застосовує вдвічі більше снарядів ніж українські військові.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з представниками медіа.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник застосовує вдвічі більше снарядів ніж українські військові.

Він зазначив, що російські війська продовжують наступальні дії на Покровському і Добропільському напрямках, а також на Лиманському і Новопавлівському. На інших ділянках бойові дії мають низьку інтенсивність, проте ситуація контролюється українською армією.

"У середньому, щодня в нас відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень. І приблизно 15-20 штурмових дій із нашого боку. Тобто ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони", - зазначив він.

За словами Сирського, загальна укомплектованість наступального угруповання противника становить близько 712 тисяч осіб, а активний фронт має протяжність майже 1250 км.

"Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Ми це компенсуємо за рахунок точності наших ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об'єктів противника", - додав головнокомандувач.

Успіхи ЗСУ на фронті

Раніше Сирський розповів, що за 21 вересня ЗСУ відновили контроль на 1,3 км квадратних, а також провели пошук і знищили противника на території 2,1 км квадратних Покровського району Донецької області.

Також ми писали, що ЗСУ під час контрнаступу на Добропільському напрямку повернули під свій контроль 7 населених пунктів, і від ДРГ противника зачистили 9.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що в Сумській області ЗСУ просуваються в бік державного кордону України, а в Харківській області ворог несе великі втрати.

Збройні сили України Війна в Україні Олександр Сирський