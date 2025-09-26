Сирський: РФ на фронті витрачає удвічі більше снарядів, але ЗСУ переважає точністю ударів

Ситуація на фронті залишається складною. Противник застосовує вдвічі більше снарядів ніж українські військові.

Він зазначив, що російські війська продовжують наступальні дії на Покровському і Добропільському напрямках, а також на Лиманському і Новопавлівському. На інших ділянках бойові дії мають низьку інтенсивність, проте ситуація контролюється українською армією.

"У середньому, щодня в нас відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень. І приблизно 15-20 штурмових дій із нашого боку. Тобто ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони", - зазначив він.

За словами Сирського, загальна укомплектованість наступального угруповання противника становить близько 712 тисяч осіб, а активний фронт має протяжність майже 1250 км.

"Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Ми це компенсуємо за рахунок точності наших ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об'єктів противника", - додав головнокомандувач.

Успіхи ЗСУ на фронті

Раніше Сирський розповів, що за 21 вересня ЗСУ відновили контроль на 1,3 км квадратних, а також провели пошук і знищили противника на території 2,1 км квадратних Покровського району Донецької області.