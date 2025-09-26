RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сырский: РФ на фронте тратит вдвое больше снарядов, но ВСУ превосходит точностью ударов

Фото: Александр Сырский (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталья Кава, Ростислав Шаправский

Ситуация на фронте остается сложной. Противник применяет вдвое больше снарядов чем украинские военные.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с представителями медиа.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник применяет вдвое больше снарядов чем украинские военные.

Он отметил, что российские войска продолжают наступательные действия на Покровском и Добропольском направлениях, а также на Лиманском и Новопавловском. На других участках боевые действия имеют низкую интенсивность, однако ситуация контролируется украинской армией.

"В среднем, ежедневно у нас происходит от 160 до 190 боевых столкновений. И примерно 15-20 штурмовых действий с нашей стороны. То есть мы продолжаем тактику активных контрнаступательных действий, активной обороны", - отметил он.

По словам Сырского, общая укомплектованность наступательной группировки противника составляет около 712 тысяч человек, а активный фронт имеет протяженность почти 1250 км.

"Враг применяет примерно вдвое больше артиллерийских снарядов. Мы это компенсируем за счет точности наших ударов, ведения разведки и поражения наиболее важных объектов противника", - добавил главнокомандующий.

Успехи ВСУ на фронте

Ранее Сирский рассказал, что за 21 сентября ВСУ восстановили контроль на 1,3 км квадратных, а также провели поиск и уничтожили противника на территории 2,1 км квадратных Покровского района Донецкой области.

 

Также мы писали, что ВСУ во время контрнаступления на Добропольском направлении вернули под свой контроль 7 населенных пунктов, и от ДРГ противника зачистили 9.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Сумской области ВСУ продвигаются в сторону государственной границы Украины, а в Харьковской области враг несет большие потери.

