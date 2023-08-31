ua en ru
Чт, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський повідомив про позитивну динаміку на Бахмутському напрямку

Четвер 31 серпня 2023 13:58
UA EN RU
Сирський повідомив про позитивну динаміку на Бахмутському напрямку Ілюстративне фото: Сирський повідомив про позитивну динаміку на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові зберігають позитивну динаміку на ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту", - написав він.

Сирський також оприлюднив відео роботи артилеристів 22-ї ОМБр, які продовжують знищувати росіян.

Ситуація на сході

Українські військові продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Вони просуваються південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому російські окупанти продовжують оборонятися на півночі Бахмута.

Там відбуваються лобові атаки - противник заважає ЗСУ йти вперед та звільняти території, використовуючи тактику штурмів. Там точаться досить жорсткі бої.

При цьому на південному флангу Бахмута загарбники переходять до оборони - з тяжкими боями, але ЗСУ вдається просуватися вперед.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
В ЗСУ підтвердили авіакатастрофу на Донбасі: розбилися два українські Мі-8
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони