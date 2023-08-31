Лобові атаки і не тільки. Яку тактику використовує РФ на найгарячіших ділянках фронту

Бахмутський та Лимано-Куп'янський напрямки залишаються найгарячішими ділянками фронту. Тут ворог вдається до різних тактик, щоб не дати українським військовим просуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша під час телемарафону.

Лимано-Куп'янський напрямок

"Ну звісно, це Лимано-Куп’янський напрямок. Оскільки на цьому напрямку, як вже раніше зазначалось, зосереджені близько 10 тисяч російських військовослужбовців", - розповів він.

Але, за словами спікера, це не означає, що "всі 10 тисяч тримають автомати та знаходяться на передній лінії".

"Ворог зараз акцентує на цьому напрямку свою найбільшу увагу, оскільки тут він намагається продавити нашу оборону, знайти слабкі місця. Проте ЗСУ вдається стримувати ворога", - додав Євлаш.

Бахмутський напрямок

За словами спікера, на півночі Бахмата ворог продовжує оборонятися.

"Відбуваються лобові атаки. Тобто ворог заважає нам йти вперед, звільняти наші території, використовуючи тактику штурмів. Там точаться досить жорсткі бої", - додав Євлаш.

Що стосується південного флангу Бахмута, то тут противник переходить до оборони - з тяжкими боями, але ЗСУ вдається проходити вперед.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулись на кількох напрямках в Запорізькій та Донецькій областях, тоді як росіяни продовжують тиснути на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.