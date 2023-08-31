Сырский сообщил о положительной динамике на Бахмутском направлении
Украинские военные сохраняют положительную динамику на участках фронта на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Бахмутское направление. Есть положительная динамика на участках фронта", - написал он.
Сырский также обнародовал видео работы артиллеристов 22-й ОМБр, которые продолжают уничтожать россиян.
Ситуация на востоке
Украинские военные продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении. Они продвигаются к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.
При этом российские оккупанты продолжают обороняться на севере Бахмута.
Там происходят лобовые атаки - противник мешает ВСУ идти вперед и освобождать территории, используя тактику штурмов. Там идут достаточно жесткие бои.
При этом на южном фланге Бахмута захватчики переходят к обороне - с тяжелыми боями, но ВСУ удается продвигаться вперед.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.