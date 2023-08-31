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Сырский сообщил о положительной динамике на Бахмутском направлении

Четверг 31 августа 2023 13:58
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Сырский сообщил о положительной динамике на Бахмутском направлении Иллюстративное фото: Сырский сообщил о положительной динамике на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сохраняют положительную динамику на участках фронта на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Есть положительная динамика на участках фронта", - написал он.

Сырский также обнародовал видео работы артиллеристов 22-й ОМБр, которые продолжают уничтожать россиян.

Ситуация на востоке

Украинские военные продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении. Они продвигаются к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах.

При этом российские оккупанты продолжают обороняться на севере Бахмута.

Там происходят лобовые атаки - противник мешает ВСУ идти вперед и освобождать территории, используя тактику штурмов. Там идут достаточно жесткие бои.

При этом на южном фланге Бахмута захватчики переходят к обороне - с тяжелыми боями, но ВСУ удается продвигаться вперед.

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